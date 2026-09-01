Το ανακριτικό της Τροχαίας προσπαθεί να βρει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι τρείς άνθρωποι στο τροχαίο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, τα ξημερώματα της Τρίτης 1η Σεπτεμβρίου.

Το δυστύχημα καταγράφηκε κατά τη 01:30, όταν η μια από τις δύο μοτοσικλέτες έβγαινε από την οδό Βραΐλα, παραβιάζοντας τον κόκκινο σηματοδότη. Έπεσε με σφοδρότητα πάνω στο δεύτερο δίκυκλο και στη συνέχεια προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα και οι τρεις οδηγοί να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κανένας εκ των τριών αναβατών δεν φορούσε κράνος.

Βίντεο λίγα λεπτά μετά το τροχαίο δυστύχημα:

Βίντεο της «Ζούγκλας» από το σημείο της τραγωδίας:

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μετέφεραν τον 51χρονο και τις δύο γυναίκες στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός τους.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία και εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.