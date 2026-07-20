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Ένα εκτεταμένο και άρτια οργανωμένο κύκλωμα έκδοσης εικονικών τιμολογίων, το οποίο προκαλούσε τεράστια οικονομική ζημιά στα δημόσια έσοδα, έφεραν στο φως οι ειδικοί ελεγκτές της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων, «εξαφανισμένων» εμπόρων και παρένθετων προσώπων, που χρησιμοποιούσαν τακτικές εξπρές πτωχεύσεων και αιφνίδιων λουκέτων για να συγκαλύπτουν τη δράση τους.

Τα «ψηφιακά ίχνη» που πρόδωσαν το κύκλωμα

Η αποκάλυψη της απάτης ήταν αποτέλεσμα διασταύρωσης δεδομένων από πολλαπλές πηγές. Οι ελεγκτικές αρχές αξιοποίησαν:

– Τη δραστηριότητα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

– Τα στοιχεία του ΓΕΜΗ και του Μητρώου Επιχειρήσεων.

– Τις μετοχικές συνθέσεις, τις εκπροσωπήσεις και τις εταιρικές αλλαγές.

Τα ευρήματα από τους επιτόπιους ελέγχους

Η ανάλυση των στοιχείων αποδείκνυε την ύπαρξη μιας ενιαίας δομής με κοινή στρατηγική, όπου τα ίδια φυσικά πρόσωπα εμφανίζονταν εναλλάξ ως διαχειριστές, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι. Παράλληλα, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ίδρυσης νέων εταιρειών, αμέσως μόλις έκλεινε μια προηγούμενη.

Κοινές έδρες και παρόμοια δραστηριότητα

Το δίκτυο χρησιμοποιούσε συστηματικά κοινό εξοπλισμό και υποδομές, καθώς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και οι εταιρείες μοιράζονταν:

– Τις ίδιες επαγγελματικές διευθύνσεις και εγκαταστάσεις.

– Τους ίδιους τηλεφωνικούς αριθμούς.

– Τα ίδια εταιρικά σχήματα και αντικείμενα εργασιών.

Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνταν στο χονδρικό εμπόριο ένδυσης και υπόδησης, λειτουργώντας ως «οχήματα» αποκλειστικά για τη διακίνηση εικονικών παραστατικών τεράστιας αξίας.

Εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων

Από τις μέχρι στιγμής διασταυρώσεις, έχουν εντοπιστεί χαρακτηριστικές υποθέσεις εικονικών συναλλαγών που περιλαμβάνουν:

– Ατομικές επιχειρήσεις: Τρεις διαφορετικές περιπτώσεις με εικονικές συναλλαγές ύψους 28 εκατ. ευρώ, 25 εκατ. ευρώ και 25 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

– E-shop (ΟΕ): Εικονικά παραστατικά ύψους 15 εκατ. ευρώ.

– Εισαγωγική εταιρεία (ΟΕ): Εικονική δραστηριότητα 3,25 εκατ. ευρώ.

– Φυσικό κατάστημα (ΕΕ): Εικονικές συναλλαγές 2,5 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε εκτεταμένη απάτη σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές, όπου διαφορετικές ελληνικές εταιρείες του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν τις ίδιες σφραγίδες και εμπορικά στοιχεία για να συναλλάσσονται με τις ίδιες επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Η «άστεγη» της βίλας και οι συλλήψεις

Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη τριών ατόμων.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η περίπτωση αλλοδαπής γυναίκας, η οποία φέρεται ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια κομβικής εταιρείας του δικτύου. Η συλληφθείσα, αν και στα χαρτιά δηλωνόταν ως άστεγη, διέμενε σε πολυτελή μονοκατοικία 280 τ.μ. με πισίνα στα βόρεια προάστια.

Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης αλλοδαποί «εξαφανισμένοι» έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων που ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια ευρώ.







Οικονομικό αποτύπωμα και επόμενες ενέργειες

Μέχρι στιγμής, η αποδεδειγμένη φοροδιαφυγή ανέρχεται σε:

– 9,6 εκατομμύρια ευρώ από διαφυγόντα ΦΠΑ.

– 8,3 εκατομμύρια ευρώ από φόρο εισοδήματος.

Οι Αρχές έχουν ήδη κατασχέσει περισσότερα από 32.000 απομιμητικά προϊόντα («μαϊμού») και έχουν εκκινήσει τις διαδικασίες για τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.