Φορούσε την στολή του, είχε τον εξοπλισμό του και έκανε τον αστυνομικό ένας νεαρός ο οποίος συνελήφθη από…. πραγματικούς αστυνομικούς.

Τον εντόπισαν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας μέσα σε συρμό του ηλεκτρικού στον Σταθμό Η.Σ.Α.Π. της Κηφισιάς. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος «προέβαινε σε αντιποίηση Αρχής, προσποιούμενος τον αστυνομικό και φέροντας αστυνομική περιβολή και εξοπλισμό».

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αναδιπλούμενος σουγιάς,

πλαστική θήκη όπλου,

θήκη γεμιστήρα και

ασύρματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς για αντιποίηση Αρχής και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.