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Φορούσε την στολή του, είχε τον εξοπλισμό του και έκανε τον αστυνομικό ένας νεαρός ο οποίος συνελήφθη από…. πραγματικούς αστυνομικούς.

Τον εντόπισαν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας μέσα σε συρμό του ηλεκτρικού στον Σταθμό Η.Σ.Α.Π. της Κηφισιάς. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος «προέβαινε σε αντιποίηση Αρχής, προσποιούμενος τον αστυνομικό και φέροντας αστυνομική περιβολή και εξοπλισμό».

Όσα κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • αναδιπλούμενος σουγιάς,
  • πλαστική θήκη όπλου,
  • θήκη γεμιστήρα και
  • ασύρματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς για αντιποίηση Αρχής και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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