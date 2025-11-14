Στις 12:00 το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι στο Δαμάσι της Λάρισας λένε το «τελευταίο αντίο» στην άτυχη αρτοποιό, που έχασε χθες τη ζωή της, όταν το φουλάρι που φορούσε στο λαιμό μπλέχτηκε στο ζυμωτήριό της την ώρα που το καθάριζε. Η 49χρονη Ζωή Λ. φορούσε για χρόνια φουλάρια στο λαιμό της, καθώς είχε πρόβλημα με τον αυχένα και την ανακούφιζε η ζεστασιά τους.

Για χρόνια επίσης καθάριζε καθημερινά τον κύλινδρο από το ζυμωτήριο του φούρνου, μόλις τελείωνε με την αδερφή της την ετοιμασία και το φούρνισμα των αρτοσκευασμάτων. Μία διαδικασία που με τα χρόνια έκανε σχεδόν μηχανικά. Χθες όμως αυτή η καθημερινή συνήθεια απέβη μοιραία για τη ζωή της, όταν το φουλάρι μπλέχτηκε στον κύλινδρο και μετατράπηκε σε θηλιά που την έπνιξε, καθώς το ζυμωτήριο δούλευε ενώ το καθάριζε.

«Πήρανε μαχαίρι και κόψανε το φουλάρι, για να την ξεμπλέξουν …», περιέγραψε συγγενής της 49χρονης.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το φουλάρι που φορούσε λειτούργησε ως βρόγχος και της προκάλεσε τον θάνατο.

Την άτυχη γυναίκα εντόπισε γειτόνισσα και πελάτισσά της που πήγε στον φούρνο για να πάρει όπως κάθε πρωί το κουλούρι της. Η γυναίκα φώναζε για ώρα την Ζωή, χωρίς να πάρει απάντηση. Η ίδια είπε πως της φάνηκε παράξενος ο συνεχόμενος «κούφιος» θόρυβος από τον κύλινδρο, που βγάζει το ψωμί και κατάλαβε πως κάτι κακό είχε συμβεί.

Η γυναίκα βγήκε αμέσως έξω και ζήτησε βοήθεια. Η περιγραφή της στο Tirnavospress συγκλονίζει. Στο παρελθόν είχε παρακολουθήσει πολλές φορές την 49χρονη φουρνάρισσα να καθαρίζει το συγκεκριμένο μηχάνημα. Μάλιστα, το πρωί πριν συμβεί η τραγωδία και το φουλάρι της μπλεχτεί στην ταινία της συσκευής, η αδερφή της Ζωής ήταν μαζί της στο φούρνο και ετοίμαζαν τα αρτοσκευάσματα μέχρι τις 05:40. Η γειτόνισσα την εντόπισε νεκρή λίγο μετά τις 06:15 το πρωί. Σε αυτά τα λίγα λεπτά που μεσολάβησαν και η γυναίκα έμεινε μόνη της συνέβη η τραγωδία.

«Καθημερινά πηγαίνω στις 06:00 αλλά σήμερα άργησα. Αν είχα πάει νωρίτερα, μπορεί και να είχα προλάβει να ειδοποιήσω και να την σώσουμε» λέει συντετριμμένη η γυναίκα.

Η άτυχη γυναίκα -που πέθανε με τον ίδιο τραγικό τρόπο που έχασε χρόνια πριν τη ζωή της η διάσημη χορεύτρια Ισιδώρα Ντάνκαν– είχε πρόσφατα χάσει τη μητέρα της.

Μαριάννα Κορνάρου