Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 197 φορτηγά και βεβαιώθηκαν 614 παραβάσεις από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Οι έλεγχοι αυτοί σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 26, 27 και 28 Νοεμβρίου 2025 για τη τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.)., διενεργώντας εξειδικευμένους τροχονομικούς ελέγχους σε φορτηγά οχήματα κατά μήκος του οδικού δικτύου των Δήμων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Ασπροπύργου, εστιάζοντας στην ασφάλεια των εμπορευματικών μεταφορών (ασφαλή φόρτωση, ελαστικά κλπ).

Συνολικά, ελέγχθηκαν -197- φορτηγά και βεβαιώθηκαν -614- παραβάσεις εκ των οποίων, ενδεικτικά:

-588- για παραβίαση του ωραρίου εργασίας-ανάπαυσης.

-16- για υπέρβαση ανωτάτου ορίου φόρτωσης,

-6- για φθαρμένα ελαστικά,

-1- για άρνηση ελέγχου και

-1- για επισφαλή φόρτωση.

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα στους υπόχρεους (οδηγούς, ιδιοκτήτες, υπεύθυνους φόρτωσης).

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για τη διασφάλιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.