Εικόνες και βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε κατά τις 08:00 το πρωί της Τρίτης (28/04) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Φορτηγό αναποδογύρισε στο ύψος όπου βρίσκεται το ιστορικό αεροσκάφος Boeing 727 της πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού έχει τραυματιστεί ελαφρά ενώ τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική.

Στην προσπάθεια του να περάσει το φορτηγό αποκομιδής μπάζων κάτω από τη γέφυρα είχε σηκωμένα τα «πιρούνια», τα οποία «ακούμπησαν» με αποτέλεσμα την ανατροπή του οχήματος.

Σημειώνονται έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο λόγω του τροχαίου ατυχήματος.