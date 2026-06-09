Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 9 Ιουνίου με φορτηγό που ανετράπη στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το όχημα που κινείτο στην Εθνική Οδό στο ύψος του Βελεστίνου και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Λαμία, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια ανετράπη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

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Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο και κατάφερε να σβήσει τη φωτιά, ενώ οι άνδρες της Τροχαίας έκλεισαν το ρεύμα προς Λαμία μέχρι να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία.

Πηγή: Lamia Report