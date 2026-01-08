Φορτηγό έγινε παρανάλωμα του πυρός στα Χανιά, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα σήμερα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Βρυσών του Δήμου Αποκορώνου.

Το φορτηγό ήταν σταθμευμένο σε κατοικημένη περιοχή με παρακείμενα σπίτια και ξενοδοχειακές μονάδες και ακόμα είναι αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.

Πέντε οχήματα και 10 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, ώστε να κατασβήσουν τη φωτιά, η οποία ωστόσο επεκτάθηκε προκαλώντας και μικρές ζημιές σε έτερο Ι.Χ. που ήταν σταθμευμένο δίπλα.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια, διεξάγει η πυροσβεστική υπηρεσία.

Πηγή: Creta24