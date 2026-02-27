Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Λεωφόρο Θηβών, στο ύψος του Αιγάλεω. Φορτηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και μηχανάκια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξαιτίας της «τρελής» πορείας του φορτηγού, υπήρξαν τρεις τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Αττικό Νοσοκομείο.

Το βαρύ όχημα κινείτο προς το Αιγάλεω και φαίνεται πως πέρασε τη διαχωριστική νησίδα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπειτα παρέσυρε τέσσερα αυτοκίνητα, αλλά και σταθμευμένα μηχανάκια.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Οι εικόνες από το σημείο του τροχαίου ατυχήματος είναι συγκλονιστικές, κατεστραμμένα οχήματα και κομμάτια από οτιδήποτε παρέσυρε το φορτηγό βρίσκονται παντού.

Οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν είναι μεγάλες, ενώ έχει δημιουργηθεί και πρόβλημα στην κυκλοφορία, αφού ένας φωτεινός σηματοδότης καταστράφηκε.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος και το τι οδήγησε τον οδηγό του φορτηγού να χάσει τον έλεγχο.