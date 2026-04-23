Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε, λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Πέμπτης (23/4), επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος της Γεωργιούπολης.

Ειδικότερα, ένα ΙΧ συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με έναν τράκτορα, με αποτέλεσμα να χάσουν και τα δύο οχήματα τον έλεγχο της πορείας τους και να καταλήξουν στο πλάι του δρόμου.

Εγκλωβίστηκε επιβάτης

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ένας επιβάτης του ΙΧ εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με σκοπό τον απεγκλωβισμό του. Στο σημείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ ώστε να παραλάβει τον τραυματία.

Λόγω του ατυχήματος, το σημείο έχει κλείσει από την Τροχαία, με τα οχήματα να παραμένουν σταματημένα επί του Βόρειου Οδικού Άξονα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Πηγή: flashnews