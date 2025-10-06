Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τη μια το μεσημέρι της Δευτέρας στο 10ο χιλιόμετρο Θερμοπυλών – Ιτέας, όταν φορτηγό κλειστού τύπου, χωρίς φορτίο, τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με το LamiaNow, o 46χρονος οδηγός, υπήκοος Βουλγαρίας, κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο έφτασαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας με οκτώ άνδρες, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, αποτρέποντας τον κίνδυνο εξάπλωσης στη γύρω περιοχή, όπου υπήρχε πυκνή βλάστηση.

Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας, που ρύθμισαν την κυκλοφορία και φρόντισαν για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.