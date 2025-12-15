Τελικά μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν οι δύο καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση που αφορούν τον πασίγνωστό λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος συμμετέχει και σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Τελικά φαίνεται πως τον «έδωσε» ο άνθρωπος που πριν από μήνες τον βοήθησε να αντιμετωπίσει μία πολύ σοβαρή προσωπική περιπέτεια.

Μάλιστα ο συγκεκριμένος τον είχε βοηθήσει και οικονομικά, ώστε ο καλλιτέχνης να ξεπεράσει το σοβαρό ζήτημα που αντιμετώπιζε.

Ο καλλιτέχνης συμφώνησε τότε να δουλέψει στο μαγαζί του σωτήρα του αλλά τελικά δεν κράτησε τον λόγο του και προτίμησε να εργαστεί σε ανταγωνιστικό κέντρο διασκέδασης.

Ξεχείλισε το ποτήρι.

Εν τω μεταξύ η «Ζούγκλα» πληροφορείται πώς οι δύο καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, στη μία τουλάχιστον με χρήση κοκαΐνης, είναι πολύ σοβαρές.

Η πρώτη αφορά απλή σεξουαλική παρενόχληση αλλά η δεύτερη αφορά βιασμό με χρήση ναρκωτικής ουσίας.

Για το πρώτο συμβάν, που αφορά τραγουδιστή, λέγεται μάλιστα πώς το θύμα ζήτησε ένα εκατομμύριο ευρώ για να μην «κελαηδήσει».

Περίεργα πράγματα.

Η δεύτερη καταγγελία, αφορά μαέστρο ο οποίος ισχυρίζεται πως ο καλλιτέχνης του έριξε στο ποτό του ναρκωτική ουσία και στη συνέχεια τον βίασε.