Θεοφάνια στα… μπλόκα κάνουν οι αγρότες των Χανίων που δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι τέλους τις κινητοποιήσεις τους προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, οι αγρότες σήμερα έχουν οργανώσει ένα γλέντι στο μπλόκο των Μεγάλων Χωραφιών με στόχο την οικονομική ενίσχυση. Καλούν όλους όσοι θέλουν να παρευρεθούν και να στηρίξουν τον αγώνα τους.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κλιμακώσουν οι κινητοποιήσεις τους καθώς θα κλείσουν τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης ενώ θα πραγματοποιήσουν και παράσταση διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν λάβει, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου θα κλείσουν στις 4.30 το απόγευμα τον ΒΟΑΚ στο ύψος των Μεγάλων Χωραφιών για μισή ώρα.

Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία προς την εφορία των Χανίων όπου και θα κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας.