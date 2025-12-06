Βίντεο/Φωτογραφίες: Αλέξης Σφαέλος

Στη λαμπερή τελετή φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήμου Κηφισιάς συμμετέχει το συγκρότημα «Rimler», το οποίο κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις.

Οι φετινές εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κηφισιάς – Νέας Ερυθραίας – Εκάλης ξεκίνησαν και επισήμως το απόγευμα του Σαββάτου, 6 Δεκεμβρίου, στις 18:00, στο Εμπορικό Κέντρο «Shoppingland» (Κολοκοτρώνη & Λεβίδου, Κηφισιά).

Ο Δήμαρχος, Βασίλης Ξυπολυτάς άναψε το Δέντρο της Κηφισιάς, στέλνοντας τις πιο θερμές του ευχές για τις γιορτές.

Στη συνέχεια, το συγκρότημα «Rimler», η νέα μπάντα που φέρνει ένταση και κομψότητα, ανέβηκε στη σκηνή. Σε ρυθμούς σύγχρονους, groove και performance art, οι έξι καλλιτέχνες προσέφεραν μία μοναδική μουσική εμπειρία, στο event που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου.

Την εορταστική εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά οι φωνούλες της Παιδικής Χορωδίας του Δήμου Κηφισιάς, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου, Θανάση Αρβανίτη και η «Χορωδία Κηφισιάς 1937», σε κλασσικές Χριστουγεννιάτικες μελωδίες υπό τη διεύθυνση της μαέστρου, Ντέπυ Σακελλαρίου.