Το απόγευμα της Πέμπτης, 27 Νοεμβρίου, φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην «καρδιά» της Αθήνας. Παρά τη βροχή, εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν στο Σύνταγμα για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων.

Το εντυπωσιακό έλατο, που στέκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας, ήρθε από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας. Είναι ύψους 19 μέτρων και επιλέχτηκε από έναν αγρό με δενδροκομική καλλιέργεια. Έφτασε στην Αθήνα με την άδεια του Δασαρχείου Βυτίνας.

Η εορταστική εκδήλωση ξεκίνησε στις 17:00, με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Big Band του Δήμου Αθηναίων. Στις 18:00 η Φιλαρμονική Ορχήστρα έκανε μία γιορτινή «παρέλαση» από το σιντριβάνι της Ερμού έως την πλατεία Συντάγματος.

Στις 18:30, ο Πάνος Μουζουράκης ανέβηκε στην ειδικά διαμορφωμένη σκηνή, για μια εορταστική συναυλία και στις 19:30, ο Χάρης Δούκας έδωσε το σύνθημα για να φωτιστεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ο φετινός εορταστικός διάκοσμος της πλατείας.

Μετά τη φωταγώγηση του δέντρου συνεχίστηκε η συναυλία του Πάνου Μουζουράκη, έως τις 20:30.

Οι φετινοί στολισμοί

Κόκκινες και χρυσές μπάλες, στολίδια από φωτισμένο plexiglass σε διάφορα σχέδια, καθώς και 3.000 μέτρα λαμπερά φωτάκια, αναδεικνύουν τη χαρούμενη ατμόσφαιρα των ημερών.

Συνολικά στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και στο δέντρο, έχουν τοποθετηθεί 21.000 μέτρα γιρλάντας, δηλαδή 168.000 λαμπάκια.

Ο πεζόδρομος της Ερμού έχει εμπλουτιστεί με γιρλάντες και κρεμαστά αστεράκια, ως μια συνέχεια με το δέντρο και στην πλατεία Μητροπόλεως θα τοποθετηθεί η χριστουγεννιάτικη φάτνη.