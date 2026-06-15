Έντονο ενδιαφέρον και πλήθος σχολίων στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων έχει προκαλέσει ένα βίντεο από τον νυχτερινό ουρανό της Αθήνας. Όλα ξεκίνησαν από την ανάρτηση ενός χρήστη στην πλατφόρμα Instagram, ο οποίος κατά τη διάρκεια δείπνου με θέα τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης παρατήρησε μια σειρά από φωτεινά αντικείμενα να κινούνται ψηλά στην ατμόσφαιρα.

Ο ίδιος δημοσιοποίησε το σχετικό οπτικό υλικό, συνοδεύοντάς το με ένα ερώτημα προς τους διαδικτυακούς του φίλους σχετικά με το τι μπορεί να είναι αυτά τα φωτεινά αντικείμενα.

Το συγκεκριμένο βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στο Διαδίκτυο, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των χρηστών που προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο, με τις επικρατέστερες απόψεις να κάνουν λόγο είτε για τη διέλευση κάποιου σμήνους δορυφόρων χαμηλής τροχιάς, είτε για συντονισμένη πτήση drones, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη κάποια επίσημη τοποθέτηση.