Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Ρωγοί Καλαβρύτων, στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 18:30 και κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 10 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και δύο πυροσβεστικά οχήματα ενώ στην κατάσβεση επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.

Σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη της πυρκαγιάς είναι η κεραυνική δραστηριότητα που καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης νέων εστιών.