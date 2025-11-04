Αναστάτωση προκλήθηκε από φωτιά που ξέσπασε σε τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Τρίτης 04/11.

Πυκνοί καπνοί βγήκαν από το όχημα ενώ ήταν εν κινήσει, όταν εμφάνισε μηχανική βλάβη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και συγκεκριμένα στη συμβολη της με την οδό Κερασούντος στο ρεύμα προς Κηφισιά. Το σημείο βρίσκεται απέναντι από την πλατεία Μαβίλη, λίγο μετά το Μέγαρο Μουσικής.

Λόγω της φωτιάς στο όχημα και της αναστάτωσης στην περιοχή έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα. Σημειώνεται πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το τρόλεϊ εκκενώθηκε αμέσως.