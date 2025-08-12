Δασική πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, 12 Αυγούστου, στην περιοχή Γυμνοτόπος στην Πρέβεζα. Άλλη μια από τις πολλές που μαίνονται σήμερα σε όλη τη χώρα.
Λίγο μετά τις 11:00, εκδόθηκε εντολή εκκένωσης από 112, η οποία ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Γυμνότοπος της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Κερασώνα».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γυμνότοπος της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Κερασώνα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025