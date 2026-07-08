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Φωτιά σε αυτοκίνητο που κινούνταν στη Λεωφόρο Συγγρού στην συμβολή με την Αχιλλέως, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Αμφιθέας, ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 8 Ιουλίου.

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Αμέσως έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Ο οδηγός του οχήματος απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια και από το περιστατικό δεν φαίνεται να υπάρχουν τραυματισμοί.

Στο σημείο έφτασαν δύο οχήματα της Π.Υ., ενώ για την κατάσβεση επιχείρησαν έξι πυροσβέστες.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα, στην Καλλιθέα Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2026

Ο δρόμος στο σημείο παραμένει κλειστός μέχρι την απομάκρυνση του οχήματος.