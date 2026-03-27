Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία τα ξημερώματα της Παρασκευής, 27 Μαρτίου, στο Περιστέρι, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε σταθμευμένο επαγγελματικό όχημα τύπου βαν.

Η φωτιά τέθηκε αρχικά υπό έλεγχο, ωστόσο σημειώθηκε αναζωπύρωση και το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, με τις Αρχές να διερευνούν τα αίτια, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ειδοποιήθηκε για το συμβάν λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Λευκωσίας, όπου ένα επαγγελματικό βαν τυλίχτηκε στις φλόγες από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Ωστόσο, μετά την αποχώρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, σημειώθηκε αναζωπύρωση, καθώς εύφλεκτα υλικά στο εσωτερικό του οχήματος, κυρίως καλώδια, πήραν εκ νέου φωτιά, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν ξανά φλόγες.

Τη δεύτερη αναζωπύρωση προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν με πυροσβεστήρες γείτονες και περαστικοί, όμως δεν τα κατάφεραν.