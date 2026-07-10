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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Ιουλίου, καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Ίνι στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η πυρκαγιά φαίνεται πως ξεκίνησε σε περιοχή με καλάμια, ενώ μέχρι στιγμής τα αίτια της εκδήλωσης της παραμένουν άγνωστα.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Σημειώνεται ότι συνδράμει για ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Η «μάχη» με τις φλόγες που δίνει αυτή την ώρα η Πυροσβεστική κρίνεται δύσκολη, καθώς στην περιοχή έχει 5 μποφόρ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές, ούτε έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

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