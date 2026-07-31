Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας.

Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Παράλληλα, γίνεται και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Βίντεο από το Κομπότι Άρτας:

 

 

Εικόνες από την αποπνικτική ατμόσφαιρα στην Άρτα

Το 112 προειδοποιεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κομπότι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας απομακρυνθείτε προς Γήπεδο Σελλάδων», αναγράφεται στην ανακοίνωση.

Το μήνυμα του 112:

Η Άρτα σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που έχουν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 3), σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Άρτα #Κομπότι #Φωτιά