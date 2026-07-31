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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας.

Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Παράλληλα, γίνεται και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Βίντεο από το Κομπότι Άρτας:

Εικόνες από την αποπνικτική ατμόσφαιρα στην Άρτα

Το 112 προειδοποιεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κομπότι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας απομακρυνθείτε προς Γήπεδο Σελλάδων», αναγράφεται στην ανακοίνωση.

Το μήνυμα του 112:

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κομπότι της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας απομακρυνθείτε προς #Γήπεδο_Σελλάδων ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Η Άρτα σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που έχουν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 3), σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.