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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τρίτης 18 Αυγούστου, καθώς ξέσπασε φωτιά στο Ρέθυμνο Κρήτης. Η πυρκαγιά καίει σε επαγγελματικό κτήριο – αποστακτήριο, κοντά στην Εθνική Οδό Ηρακλείου – Εσταυρωμένου, στην περιοχή Σφακάκι.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο με σκοπό να περιορίσουν τη φωτιά, καθώς το κτήριο έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες.

Βίντεο από τη φωτιά στο Ρέθυμνο:

Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα.

Πηγή: goodnet