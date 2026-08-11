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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τρίτης 11 Αυγούστου, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο σπιτιού στα Γλυκά Νερά Αττικής.

Το συμβάν εκτυλίσσεται στη συμβολή των οδών Μωραΐτη και Αγίου Διονυσίου. Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, εθελοντές και επτά οχήματα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε χώρο κατοικίας, στα Γλυκά νερά Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες, εθελοντές και 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026

Η πυρκαγιά βρίσκεται υπό αντιμετώπιση και γίνονται προσπάθειες να μην επεκταθεί στις γύρω κατοικίες.