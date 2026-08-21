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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Αυγούστου, ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγιας στη Λάρισα.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες, εθελοντές και πέντε οχήματα. Παράλληλα, από αέρος κάνει ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο, ενώ έγινε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής: