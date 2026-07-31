Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου ξέσπασε φωτιά στην Κερατέα Αττικής.

Tο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 31 Ιουλίου 2026, περίπου στις 19:30. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 52 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα , ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες του Δήμου Λαυρεωτικής.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ 18 οχήματα, εθελοντές και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής