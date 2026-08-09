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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Κυριακής 9 Αυγούστου, καθώς ξέσπασε φωτιά στην Ορεστιάδα Έβρου.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα ενώ ένα ελικόπτερο κάνει ρίψεις νερού από αέρος. Παράλληλα έγινε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2026

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3), σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου.

Για την διερεύνηση αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά έχει σπεύσει στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.