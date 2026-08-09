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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Κυριακής 9 Αυγούστου, καθώς ξέσπασε φωτιά στην Ορεστιάδα Έβρου.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα ενώ ένα ελικόπτερο κάνει ρίψεις νερού από αέρος. Παράλληλα έγινε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3), σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου.

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου

Για την διερεύνηση αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά έχει σπεύσει στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

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