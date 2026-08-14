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Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (14/8) στον Λαχανά Θεσσαλονίκης.

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λαχανά Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2026

Παράλληλα, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από την εξέλιξη του μετώπου μέσω drone, χρησιμοποιώντας θερμική και οπτική κάμερα.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Την ίδια ώρα, για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.