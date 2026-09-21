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Φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο εστίασης, στην οδό Αγίας Λαύρας στο Αιγάλεω Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 17:50.

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά εντοπίζεται στο πατάρι του καταστήματος και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης σε παρακείμενα κτίρια.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών .

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