Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο εστίασης, στην οδό Αγίας Λαύρας στο Αιγάλεω Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 17:50.

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά εντοπίζεται στο πατάρι του καταστήματος και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης σε παρακείμενα κτίρια.

#Πυρκαγιά σε χώρο συνάθροισης κοινού, στο Αιγάλεω Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και το ειδικό βραχιονόφορο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών .