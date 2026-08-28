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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής περίπου στις 15:45 το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αριστοτέλη, με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής .