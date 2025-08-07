Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική περιοχή στη Μελίταινα, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στην ορεινή Ροδόπη.

Το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται σε δυσπρόσιτη περιοχή και οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλλουν προσπάθεια να το προσεγγίσουν.

Στο πεδίο επιχειρούν συνολικά 36 πυροσβέστες με δέκα οχήματα, δυο αεροσκάφη και δυο ελικόπτερα, που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η φωτιά προς το παρόν δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.