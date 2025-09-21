Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (21/9) στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας.

Στην περιοχή επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλη μάλιστα στους κατοίκους.

Δείτε βίντεο από το πύρινο μέτωπο:

 

