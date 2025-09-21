Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (21/9) στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας.

Στην περιοχή επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλη μάλιστα στους κατοίκους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κουνούπι της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025

Δείτε βίντεο από το πύρινο μέτωπο: