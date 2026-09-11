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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Παρθένι της Εύβοιας, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Η κατάσβεση εξελίσσεται με τη συμμετοχή 34 πυροσβεστών και 12 οχημάτων, ενώ από αέρος επιχειρούν συνεχώς έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα για τον περιορισμό του μετώπου.

Παράλληλα, λίγη ώρα μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το 112 αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Το μήνυμα του 112

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:

Πηγή: evima

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