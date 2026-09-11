Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Παρθένι της Εύβοιας, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Η κατάσβεση εξελίσσεται με τη συμμετοχή 34 πυροσβεστών και 12 οχημάτων, ενώ από αέρος επιχειρούν συνεχώς έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα για τον περιορισμό του μετώπου.

Παράλληλα, λίγη ώρα μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το 112 αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Το μήνυμα του 112

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παρθένι της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 11, 2026

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα, 6 Α/Φ και 2 Ε/Π εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026

Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:

Πηγή: evima