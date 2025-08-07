Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι Καβάλας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο επιχειρούν 31 Πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 2 ελικόπτερα καθώς και 4 αεροσκάφη.