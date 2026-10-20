Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη στη νήσο Κέα των Κυκλάδων, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε στις 11 το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθί.

Στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες ρίχθηκαν άμεσα τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από το τοπικό εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο, καταβάλλοντας προσπάθειες για τον περιορισμό του μετώπου.

Ενισχύσεις από την Αττική

Για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Οι δυνάμεις αυτές μεταβαίνουν στο νησί με δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία απέπλευσαν από το Λαύριο και την Παλαιά Φώκαια αντίστοιχα.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ πολύτιμη συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Κέας διαθέτοντας υδροφόρες για τον ανεφοδιασμό και την υποστήριξη των πυροσβεστικών μέσων.