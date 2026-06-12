Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 12/06 στην Κερατέα και συγκεκριμένα, σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα, του δήμου Λαυρεωτικής στην Αττική.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και οχήματα του Δήμου.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του δήμου Λαυρεωτικής Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 12, 2026
- Εικόνα από την ομάδα Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής