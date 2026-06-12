Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 12/06 στην Κερατέα και συγκεκριμένα, σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα, του δήμου Λαυρεωτικής στην Αττική.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και  οχήματα του Δήμου.

 

  • Εικόνα από την ομάδα Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής
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