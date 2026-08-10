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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (10/8) στην Πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στην Κόνιτσα.

H πυρκαγιά ξέσπασε στη θέση «Κλέφτης».

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπορίας από την 5η ΕΜΟΔΕ και ένα ελικόπτερο.