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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (10/8) στην Πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στην Κόνιτσα.
H πυρκαγιά ξέσπασε στη θέση «Κλέφτης».
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπορίας από την 5η ΕΜΟΔΕ και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση “Κλέφτης”, Κόνιτσα #Ιωάννινα.
Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης #ΕΜΟΔΕ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026