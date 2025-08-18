Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Καλό Πηγάδι, στη Φωκίδα, το μεσημέρι της Δευτέρας 18/08 προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, επιχειρούν 26 πυροσβέστες, με μια ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και δύο Ε/Π και δυνάμεις εθελοντών.

Επιπλέον, προσφέρουν βοήθεια οι υδροφόρες από τους ΟΤΑ της περιοχής.

Η κατάσταση εξελίσσεται με ένταση και οι Αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να προστατεύσουν τις γύρω περιοχές.