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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (19/8) σε δασική έκταση στη περιοχή Κερασοχώρι, στη Δημοτική Ενότητα Βυνιανής του Δήμου Αγράφων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 18:00 το απόγευμα.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 25 πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς επίσης και 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ.

Την επιχείρηση συνδράμουν από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.