Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Τρίτης (21/04), καθώς στην Ηλεία έχει ξεσπάσει πυρκαγιά.

Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή Λέπρεο, του Δήμου Ζαχάρως, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει δασική έκταση.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 14 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Αυτοδιοίκησης.

Σημειώνεται ότι στην συγκεκριμένη περιοχή οι άνεμοι είναι ήπιοι.

