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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου, καθώς πυρκαγιά ξέσπασε στο Μουζάκι Καρδίτσας.

Ειδικότερα, η φωτιά καίει δασική έκταση στην περιοχή Κανάλια. Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα ενώ έγινε και συνδρομή από υδροφόρους ΟΤΑ.

Στην «μάχη» με τις φλόγες επιχειρούν επίσης τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μουζακίου, κ.Νίκος Πούπης, βρίσκεται στο σημείο, ενώ ο Δήμος συνδράμει το έργο της κατάσβεσης διαθέτοντας υδροφόρα και χωματουργικό μηχάνημα.