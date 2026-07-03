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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου, καθώς πυρκαγιά ξέσπασε στο Μουζάκι Καρδίτσας.

Ειδικότερα, η φωτιά καίει δασική έκταση στην περιοχή Κανάλια. Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα ενώ έγινε και συνδρομή από υδροφόρους ΟΤΑ.

Στην «μάχη» με τις φλόγες επιχειρούν επίσης τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Έντονοι καπνοί από τη φωτιά στο Μουζάκι

Ελικόπτερο ενισχύει από αέρος

 

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μουζακίου, κ.Νίκος Πούπης, βρίσκεται στο σημείο, ενώ ο Δήμος συνδράμει το έργο της κατάσβεσης διαθέτοντας υδροφόρα και χωματουργικό μηχάνημα.

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