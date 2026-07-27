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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (27/7), σε δασική έκταση στην περιοχή Σταυρός Διρφύων-Μεσσαπίων, στην Εύβοια.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στο σημείο βρίσκονται και εθελοντές.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά άρχισε από ένα δύσβατο σημείο ενώ, έως αυτήν την ώρα, δεν απειλεί οικισμό.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σταυρός Διρφύων-Μεσσαπίων Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026