Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (27/7), σε δασική έκταση στην περιοχή Σταυρός Διρφύων-Μεσσαπίων, στην Εύβοια.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στο σημείο βρίσκονται και εθελοντές.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά άρχισε από ένα δύσβατο σημείο ενώ, έως αυτήν την ώρα, δεν απειλεί οικισμό.