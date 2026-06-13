Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, το πρωί του Σαββάτου 13 Ιουνίου,στο Λουτράκι.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Σχίνος του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας και συγκεκριμένα στα Γεράνεια Όρη.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης:

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9:15 σε βραχώδες και δυσπρόσιτο σημείο μετά από πτώση κεραυνού και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ , 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές.

Η ανακοίνωση της Πυροσβέστικης: