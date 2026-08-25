Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στις 15:40, της Τρίτης 25 Αυγούστου, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βοιωτίας.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, αποτελούμενες από 70 πυροσβέστες, 18 οχήματα και 4 εξειδικευμένες ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ. Τις προσπάθειες κατάσβεσης ενισχύουν από αέρος 3 ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος, ενώ πολύτιμη είναι και η συνδρομή του Δήμου Τανάγρας που διαθέτει υδροφόρες για την τροφοδοσία των δυνάμεων.

Ήχησε το «112»

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη #Βοιωτία.

Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης #ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 3 ΕΠ. και 1 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Η επιχειρησιακή εικόνα παρακολουθείται συνεχώς από το ΕΣΚΕΔΙΚ με τη χρήση ειδικού drone που διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα, παρέχοντας ζωντανή εικόνα για τη συμπεριφορά του μετώπου. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια ημέρα όπου η περιοχή κατατάσσεται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου (κατηγορία 3), γεγονός που επιτάσσει αυξημένη ετοιμότητα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την έναρξη της φωτιάς, στο σημείο έχει ήδη ενεργοποιηθεί και επιχειρεί το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.