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Τραγικό θάνατο βρήκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μετά από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια.

Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβεστες απεγκλώβισαν την ηλικιωμένη (89 ετών) από το διαμέρισμα χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ στη σορό της εντοπίστηκαν σοβαρά εγκαύματα.

Παράλληλα ένας ανδρας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Πρόκειται για τον σύζυγο της γυναίκας ηλικίας περίπου 92 ετών.

Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται έρευνες για να διαπιστωθεί αν υπάρχει και κάποιος άλλος εγκλωβισμένος.