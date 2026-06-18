Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης (17/6), στη Λεωφόρο Βενιζέλου στη Χαλκίδα, καθώς στη συμβολή με την οδό Παπασκιαδά εκδηλώθηκε φωτιά σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου.

Εξαιτίας της φωτιάς άρχισαν να βγαίνουν πυκνοί καπνοί από το διαμέρισμα, και τέσσερις νεαροί ευαισθητοποιήθηκαν και έσπευσαν να βοηθήσουν. Οι νεαροί ανέβηκαν στην είσοδο του διαμερίσματος, και φώναξαν για να τους ανοίξει κάποιος.

Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη και αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα. Αντίκρισαν έναν ηλικιωμένο ΑμεΑ και αμέσως τον έβγαλαν έξω σώζοντάς του ουσιαστικά τη ζωή.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε με ασθενοφόρο τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Νοσηλεύεται με ελαφρά εγκαύματα.

Τρεις ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας πήγαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, αλλά πήραν γρήγορα εξιτήριο γιατί η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.

Την ίδια ώρα, δύο οχήματα της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και δίνοντας μάχη με τις φλόγες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, τα αίτια της οποίας ερευνώνται.

Δείτε τις δηλώσεις δύο παιδιών που κάλεσαν την Πυροσβεστική μόλις είδαν τις φλόγες από το διαμέρισμα:

Πηγή: egnomi.gr