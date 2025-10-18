Φωτογραφίες / Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10) σε διαμέρισμα επί της οδού Ιωνίας στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Οι καπνοί από το σημείο ήταν πυκνοί και ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής στη «Ζούγκλα», η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του διαμερίσματος.

Όπως έγινε γνωστό, δεν υπάρχουν τραυματίες ή εγκλωβισμένοι, ενώ η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

















Αναγνώστες μας έστειλαν την παρακάτω φωτογραφία, όπως φαίνεται η φωτιά από τον Χολαργό.