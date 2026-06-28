Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής 28/6, στην Καλλιθέα, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχει αναφορά για άτομο που ενδέχεται να βρίσκεται μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμα, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση τόσο της Πυροσβεστικής, όσο και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι προχώρησαν στον αποκλεισμό του χώρου για να διευκολύνουν την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον έλεγχο του διαμερίσματος, ενώ η βασική προτεραιότητα των διασωστικών συνεργείων είναι ο εντοπισμός και η ασφαλής απομάκρυνση του ατόμου που φέρεται να βρίσκεται στο εσωτερικό.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση του ατόμου, ούτε για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση και διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και το ρεπορτάζ θα ενημερωθεί, μόλις υπάρξουν νεότερα στοιχεία από τις αρμόδιες Αρχές.