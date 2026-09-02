Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, στη συμβολή των οδών Μυκηνών και Δοϊράνης.

Στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Μία γυναίκα κατάφερε να απεγκλωβιστεί εγκαίρως από το διαμέρισμά της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπήρχαν άλλοι ένοικοι μέσα στα διαμερίσματα κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.